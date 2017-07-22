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«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 74-й минуте забил защитник красноярского клуба Константин Гарбуз.

После этой игры подопечные Дмитрия Аленичева набрали шесть очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь», имея в активе одно очко, занимает 17-е место.

Матч

Сибирь - Енисей - 0:1 (0:0)

Голы

Гарбуз 74 (0:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)

Предупреждения:

Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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