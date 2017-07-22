«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛ
Футболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 74-й минуте забил защитник красноярского клуба Константин Гарбуз.
После этой игры подопечные Дмитрия Аленичева набрали шесть очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь», имея в активе одно очко, занимает 17-е место.
Матч
Голы
Гарбуз 74 (0:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)
Предупреждения:
Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция