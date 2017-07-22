Рашид Рахимов: Мне ничего неизвестно об интересе «Кайрата»

Российский тренер Рашид Рахимов не подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он может быть назначен на пост главного тренера «Кайрата».

- Мне ничего неизвестно об интересе «Кайрата». Я ни с кем переговоров не веду.

В настоящее время я нахожусь на сборе в «Хоффенхайме», где прохожу стажировку. Ранее проходил стажировку в итальянском «Наполи». Надеюсь, что получится поехать еще в одну итальянскую команду «Аталанту». Несмотря на плотный график, побывал на первом матче чемпионата России с участием моей бывшей команды «Ахмат», куда меня пригласили, - рассказал Рахимов. Ранее сообщалось, что Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата» после ухода из команды прежнего наставника Кахабера Цхададзе.





