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Рашид Рахимов: Мне ничего неизвестно об интересе «Кайрата»

Источник:  ТАССКомментарии

Российский тренер Рашид Рахимов не подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он может быть назначен на пост главного тренера «Кайрата».

- Мне ничего неизвестно об интересе «Кайрата». Я ни с кем переговоров не веду.

В настоящее время я нахожусь на сборе в «Хоффенхайме», где прохожу стажировку. Ранее проходил стажировку в итальянском «Наполи». Надеюсь, что получится поехать еще в одну итальянскую команду «Аталанту». Несмотря на плотный график, побывал на первом матче чемпионата России с участием моей бывшей команды «Ахмат», куда меня пригласили, - рассказал Рахимов.

Ранее сообщалось, что Рахимов является главным кандидатом на пост главного тренера «Кайрата» после ухода из команды прежнего наставника Кахабера Цхададзе.



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