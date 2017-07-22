Дастин Бойд: «Динамо» - это большой хоккейный клуб, а Москва отличный город

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал, что решение об уходе из «Барыса» далось ему тяжело.

- «Динамо» - это большой хоккейный клуб, а Москва отличный город, я рад быть здесь. Конечно, после шести лет в Астане решение об уходе далось тяжело. У меня в Астане осталась квартира, машина, теперь нужно решить, как с этим быть. «Динамо» сразу было одним из клубов в моем списке, куда бы я хотел перейти. Когда я узнал, что команду возглавит Владимир Воробьев (ранее работал в «Барысе»), то выбор дался легко, - приводит слова Бойда «Р-Спорт».

Напомним, что 19 июля нападающий заключил двухлетний контракт с «Динамо». Бойд всю свою карьеру в КХЛ провел в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учетом плей-офф.