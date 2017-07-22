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Владимир Воробьев: Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить?

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поделился задачами, которые ставятся перед командой на новый сезон.

- Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить? Нет, мы будем биться, будем готовиться серьезно. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, сплав опыта и молодости в нападении, так что будем ставить самые серьезные задачи, - приводит слова Воробьева «Р-Спорт».

Напомним, что 14 июня московское «Динамо» было допущено до участия в чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18.

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