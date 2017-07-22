«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Матича

Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью просил руководство приобрести на позицию опорного полузащитника Эрика Дайера из «Тоттенхэма». Однако три предложения манкунианцев, в том числе последнее в размере около 40 миллионов евро, были отклонены владельцем «шпор» Дэниэлем Леви.

После этого «Манчестер Юнайтед» переключился на кандидатуру Матича, с которым Моуринью работал в «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» пополнился защитником Виктором Линделефом и форвардом Ромелу Лукаку.

Как ранее стало известно, владелец «Челси» Роман Абрамович готов отпустить Матича с учетом его заслуг перед клубом. Однако за переход серба «Манчестер Юнайтед» придется заплатить компенсацию в размере около 50 миллионов евро.

Матич выступал за «Челси» в 2009-2010, а также в 2013-2014 годах. В общей сложности он провел за клуб 154 матча и забил семь голов.

Также Матич играл в «Кошице» (2006-2009), «Витесс» (2010-2011) и «Бенфику» (2011-2013).