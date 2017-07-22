«Локомотив»: Ближайшие матчи Ари пропустит. У него наблюдается острая симптоматика
Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий о состоянии здоровья нападающего команды Ари.
«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава.
В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным. Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
21 июля «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура чемпионата России со счетом 3:1. Ари отправил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция