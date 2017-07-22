«Локомотив»: Ближайшие матчи Ари пропустит. У него наблюдается острая симптоматика

Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий о состоянии здоровья нападающего команды Ари.

«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава.

В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным. Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

21 июля «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура чемпионата России со счетом 3:1. Ари отправил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева.