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«Челси» разгромил «Арсенал» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Челси» в товарищеском матче забили три безответных мяча в ворота  «Арсенала».

У победителей забитыми мячами отметились Виллиан и Миши Батшуайи, оформивший в этом матче дубль.

29 июля подопечные Арсена Венгера на «Эмирейтс» сыграют с «Бенфикой» в рамках Emirates Cup. «Челси» 25 июля встретятся с «Баварией» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.

Матч

Арсенал - Челси - 0:3 (0:2)

Голы

Виллиан 41 (0:1). Батшуайи 43 (0:2). Батшуайи 49 (0:3).

Состав

Арсенал: Оспина (Мартинес, 77), Брэмолл (Уэлбек, 46), Монреаль (Эль-Ненни, 46), Мертезакер (Косьельни, 46), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Мэйтленд-Найлс (Колашинац, 46), Озил, Джака (Коклен, 46), Айвоби, Ляказетт (Жиру, 46)

Челси: Куртуа (Кабальеро, 46), Луис, Алонсо (Кенеди, 70), Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Виллиан, Мозес, Батшуайи, Педро (Бога, 29)

Предупреждения:

Колашинац, 75 - нет

Место и дата

22 июля 14:40, Национальный, Текстовая трансляция

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