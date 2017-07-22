«Челси» разгромил «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты «Челси» в товарищеском матче забили три безответных мяча в ворота «Арсенала».
У победителей забитыми мячами отметились Виллиан и Миши Батшуайи, оформивший в этом матче дубль.
29 июля подопечные Арсена Венгера на «Эмирейтс» сыграют с «Бенфикой» в рамках Emirates Cup. «Челси» 25 июля встретятся с «Баварией» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов.
Матч
Голы
Виллиан 41 (0:1). Батшуайи 43 (0:2). Батшуайи 49 (0:3).
Состав
Арсенал: Оспина (Мартинес, 77), Брэмолл (Уэлбек, 46), Монреаль (Эль-Ненни, 46), Мертезакер (Косьельни, 46), Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Мэйтленд-Найлс (Колашинац, 46), Озил, Джака (Коклен, 46), Айвоби, Ляказетт (Жиру, 46)
Челси: Куртуа (Кабальеро, 46), Луис, Алонсо (Кенеди, 70), Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Виллиан, Мозес, Батшуайи, Педро (Бога, 29)
Предупреждения:
Колашинац, 75 - нет
Место и дата
22 июля 14:40, Национальный, Текстовая трансляция