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Виталий Мутко: Все, что планировали на данный момент, мы взяли на ЧМ по водным видам спорта

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Все, что планировали, мы взяли на чемпионате мира по водным видам спорта на данный момент. В принципе, результаты неплохие. В синхронном плавании все, что возможно, выиграли. В прыжках в воду медаль золотая. Очень много серебряных и бронзовых наград.

На открытой воде тоже хороший результат. Все виды у нас конкурентоспособные. Теперь дело за нашими пловцами, будем ждать медалей от них. Удачи!», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, на данный момент Россия завоевала 13 (7 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые) медалей и занимает второе место в общекомандном зачете. Соревнования по плаванию начнутся 23 июля.

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