22 июля будет отмечаться Международный день бокса
Источник: ТАССКомментарии
Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля во всех странах мира.
- Я
рад объявить, что день 22 июля будет отмечен как ежегодный праздник
Международного дня бокса. И мы будем ежегодно отмечать этот праздник все
вместе, - заявил президент АИБА Чинг-Куо Ву.
- Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим. Это будет ежегодный праздник, - сказал Колобков.
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