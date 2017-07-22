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22 июля будет отмечаться Международный день бокса

Источник:  ТАССКомментарии

Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля во всех странах мира.

- Я рад объявить, что день 22 июля будет отмечен как ежегодный праздник Международного дня бокса. И мы будем ежегодно отмечать этот праздник все вместе, - заявил президент АИБА Чинг-Куо Ву.

Кроме того, министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что и день российского бокса будет ежегодно проводиться 22 июля.

- Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим. Это будет ежегодный праздник, - сказал Колобков.





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