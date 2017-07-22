22 июля будет отмечаться Международный день бокса

Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля во всех странах мира.

- Я рад объявить, что день 22 июля будет отмечен как ежегодный праздник Международного дня бокса. И мы будем ежегодно отмечать этот праздник все вместе, - заявил президент АИБА Чинг-Куо Ву.



- Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим. Это будет ежегодный праздник, - сказал Колобков.





Кроме того, министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил, что и день российского бокса будет ежегодно проводиться 22 июля.







