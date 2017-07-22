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Александр Еременко: «Динамо» мой родной клуб, и я хочу в нем остаться и закончить карьеру

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в КХЛ.

–Какой результат можно будет считать успехом для «Динамо»? У нас хорошая рабочая обстановка. Победа в Кубке Гагарина это задача для всех нас. Будем стараться, работать на максимуме.

Были ли сомнения, оставаться в клубе или нет, или сразу поняли, что останетесь в «Динамо»? Я уже говорил, что «Динамо» мой родной клуб, и я хочу в нем остаться и закончить карьеру. Но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Слава Богу, что всё утряслось. Мы начали работать, а дальше посмотрим, что будет», – передает слова Еременко «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 14 июня московское «Динамо» было допущено до участия в чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18.

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