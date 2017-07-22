Михаил Анисин: Проблем с режимом в Новокузнецке у меня не было

Форвард московского «Динамо» Михаил Анисин заявил, что у него не было проблем с режимом в Новокузнецке.

– Это неправильная информация. Проблем с режимом в Новокузнецке у меня не было, там была проблема с главным тренером. А с режимом… В «Сочи», когда нас с Андреем Первышиным убирали из команды, якобы, за нарушение режима, вообще не было никакого нарушения. Мы просто пришли пораньше поработать перед раскаткой, кто-то что-то сказал, потом мы уже собрали баулы и ушли, - передает слова Анисина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 14 июня московское «Динамо» было допущено до участия в чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18.