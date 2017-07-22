Маглионе переизбран на пост президента FINA, Сальников вошел в состав бюро
Источник: ТАССКомментарии
Президент
Международной федерации плавания (FINA) уругваец Хулио Маглионе
переизбран на новый четырехлетний срок по результатам голосования на конгрессе
организации в Будапеште.
Единственным конкурентом 81-летнего Маглионе был президент Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли. В конгрессе приняли участие 176 делегатов стран-членов FINA, у каждого из них было по два голоса. В итоге Маглионе получил 258 голосов, Барелли – 77.
Первым вице-президентом FINA стал Хусейн Аль Мусаллам (Кувейт), вторым – Сэм Рамсами (ЮАР).
Отметим, что Всероссийская федерация плавания (ВФП) поддержала 81-летнего Маглионе, который впервые был избран президентом FINA в 2009 году.
Добавим, что президент ВФП Владимир Сальников вошел в состав бюро организации.
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