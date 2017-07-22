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Маглионе переизбран на пост президента FINA, Сальников вошел в состав бюро

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международной федерации плавания (FINA) уругваец Хулио Маглионе переизбран на новый четырехлетний срок по результатам голосования на конгрессе организации в Будапеште.

Единственным конкурентом 81-летнего Маглионе был президент Европейской лиги плавания итальянец Паоло Барелли. В конгрессе приняли участие 176 делегатов стран-членов FINA, у каждого из них было по два голоса. В итоге Маглионе получил 258 голосов, Барелли – 77.

Первым вице-президентом FINA стал Хусейн Аль Мусаллам (Кувейт), вторым – Сэм Рамсами (ЮАР).

Отметим, что Всероссийская  федерация плавания (ВФП) поддержала 81-летнего Маглионе, который впервые был избран президентом FINA в 2009 году.

Добавим, что президент ВФП Владимир Сальников вошел в состав бюро организации.

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