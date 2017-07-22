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«Олимпиец» в гостях переиграл «Томь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Олимпиец» в гостях нанес поражение «Томи» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

У нижегородской команды голы забили Тимур Аюпов и Владимир Гогберашвили. У томичей точный удар на счету Александра Соболева.

Отметим, что это поражение стало для «Томи» третьим к ряду на старте чемпионата.

После этой игры «Олимпиец» набрал пять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» занимает последнее место.

Матч

Томь - Олимпиец - 1:2 (0:1)

Голы

Аюпов 3 (0:1). Соболев 49 (1:1 - пен.). Гогберашвили 81 (1:2).

Состав

Томь: Шафинский (Мелихов, 55), Пульич, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 74), Петраков Ю. (Макурин, 38), Войдель, Кудряшов, Соболев, Саная (Каретник, 65)

Олимпиец: Анисимов, Абрамов, Ганиев, Морозов (Фомин, 46), Хайруллов, Хрипков, Горбунов (Гогберашвили, 80), Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 69), Беляков (Манзон, 69), Сорочкин

Предупреждения:

Каретник, 90 - Горбунов, 32; Манзон, 90

Судья:

Артем Любимов (Россия)

Место и дата

22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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