«Олимпиец» в гостях переиграл «Томь»
«Олимпиец» в гостях нанес поражение «Томи» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.
У нижегородской команды голы забили Тимур Аюпов и Владимир Гогберашвили. У томичей точный удар на счету Александра Соболева.
Отметим, что это поражение стало для «Томи» третьим к ряду на старте чемпионата.
После этой игры «Олимпиец» набрал пять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» занимает последнее место.
Матч
Голы
Аюпов 3 (0:1). Соболев 49 (1:1 - пен.). Гогберашвили 81 (1:2).
Состав
Томь: Шафинский (Мелихов, 55), Пульич, Герасимов, Олейник, Иванов, Деобальд (Сасин, 74), Петраков Ю. (Макурин, 38), Войдель, Кудряшов, Соболев, Саная (Каретник, 65)
Олимпиец: Анисимов, Абрамов, Ганиев, Морозов (Фомин, 46), Хайруллов, Хрипков, Горбунов (Гогберашвили, 80), Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 69), Беляков (Манзон, 69), Сорочкин
Предупреждения:
Каретник, 90 - Горбунов, 32; Манзон, 90
Судья:
Артем Любимов (Россия)
Место и дата
22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция