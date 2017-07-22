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Камехо и Нильссон пополнили состав «Зенита»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Питерский «Зенит» заключил соглашения с кубинским доигровщиком Ореолом Камехо и шведским диагональным Маркусом Нильссоном.

- Мы уже заключили контракты с Камехо и Нильссоном. Идет оформление документов, виз. Оба игрока присоединятся к нашей команде в конце июля или в начале августа. Таким образом, «Зенит» завершил комплектование состава. Команда начала работать, сбор проходит в Санкт-Петербурге, - рассказал генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

Предстоящий сезон станет для «Зенита» дебютным в Суперлиге. 

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