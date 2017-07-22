Стефания Елфутина: Не ставлю задачу, во что бы то ни стало завоевать золото в Токио

Российская яхтсменка Стефания Елфутина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в классе RS:X рассказала об ожиданиях от олимпийских игр в Токио.

- Я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Никогда не знаешь, что ждет тебя там. Не хочу ставить перед собой никаких обязательств, потому что все может кардинально измениться. Я живу одним днем. Сейчас занимаюсь тем, что мне нравится. Может, и через 20 лет буду заниматься виндсерфингом. Считаю, что нужно уходить в ту сферу, которая тебе по душе. А если не питаешь любви к тому, что делаешь, ты обречен на провал. Понимаю, что в какой-то момент может просто появиться желание сделать паузу или вообще закончить со спортом. Олимпийские игры в Токио не являются лучом, который освещает мой путь, как это было в Рио. Сейчас у меня масса других спортивных целей, которые косвенно связаны с Олимпиадой. Поэтому я не ставлю перед собой задачу во что бы то ни стало завоевать золото в Токио, но знаю, что если буду поэтапно выполнять все задачи, то оно придет само собой, - рассказала Елфутина в интервью RT.

Добавим, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.