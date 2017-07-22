Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал0 : 3Челси
Футбол  Оренбург0 : 0Балтика
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Тамбов3 : 0Спартак-2
Футбол  Зенит0 : 1Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стефания Елфутина: Не ставлю задачу, во что бы то ни стало завоевать золото в Токио

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская яхтсменка Стефания Елфутина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в классе RS:X рассказала об ожиданиях от олимпийских игр в Токио.

- Я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее. Никогда не знаешь, что ждет тебя там. Не хочу ставить перед собой никаких обязательств, потому что все может кардинально измениться. Я живу одним днем. Сейчас занимаюсь тем, что мне нравится. Может, и через 20 лет буду заниматься виндсерфингом. Считаю, что нужно уходить в ту сферу, которая тебе по душе. А если не питаешь любви к тому, что делаешь, ты обречен на провал. Понимаю, что в какой-то момент может просто появиться желание сделать паузу или вообще закончить со спортом. Олимпийские игры в Токио не являются лучом, который освещает мой путь, как это было в Рио. Сейчас у меня масса других спортивных целей, которые косвенно связаны с Олимпиадой. Поэтому я не ставлю перед собой задачу во что бы то ни стало завоевать золото в Токио, но знаю, что если буду поэтапно выполнять все задачи, то оно придет само собой, - рассказала Елфутина в интервью RT.

Добавим, что XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) в 2020 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стефания Елфутина: Если мало участников, то выступать сложнееБронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по парусному спорту Стефания Елфутина прокомментировала свое выступление на Кубке мира в Испании и рассказала о подготовке к чемпионату мира.Елфутина выиграла бронзу в финале Кубка мира по парусному спортуНа прошедшем в испанском Сантандере финале Кубка мира по парусному спорту в классе RS:X россиянка Стефания Елфутина завоевала бронзу.Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы в классе RS:XРоссиянка Стефания Елфутина заняла второе место на чемпионате Европы по парусному спорту на в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошел во французском Марселе.Стефания Елфутина заняла третье место на турнире на Кубок принцессы СофииРоссиянка Стефания Елфутина заняла третье место в международной регате по парусному спорту на Кубок принцессы Софии в классе RS:X (виндсерфинг), которая прошла на Пальма-де-Мальорке (Испания).Елфутина стала победительницей Carnival Trophy в классе RS:XРоссиянка Стефания Елфутина стала победительницей международной регаты по парусному спорту - Carnival Trophy в классе RS:X (виндсерфинг), которая завершилась в испанском Кадисе.«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»«Стефания Елфутина – красавица и умница, принесла первую медаль России»В гостях у «Советского спорта» побывал президент ВФПС Владимир Силкин, который рассказал, как Россия добыла первую олимпийскую медаль.
Футбол
Виталий Мутко: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил в дерби по праву
Теннис
Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде
Ралли
Стефан Петерансель: «Шелковый путь» - отличная гонка. Я еще вернусь
Волейбол
Татьяна Грачева: Мы должны обыгрывать Японию
все новости
Стефания Елфутина
Стефания Елфутинавсе новости