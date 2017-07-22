Карло Анчелотти: «Бавария» сыграла неудачно, нам еще нужно время

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итог матча Международного кубка чемпионов с «Миланом» (0:4) на стадионе в Шэньчжэне.

«Мы сыграли неудачно, нашей команды не хватало баланса, – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». – Но подготовка к сезону продолжается. И нам пока еще нужно время. Мы будем продолжать работать, чтобы быть готовыми к старту сезона».

Напомним, дубль в ворота «Баварии» сделал 19-летний нападающий Патрик Кутроне, по голу забили защитник Франк Кессиэ и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Следующий матч в рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» проведет 25 июля с «Челси».