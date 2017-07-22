Иван Штырков: Не хочу приходить в UFC, чтобы просто засветиться
Российский боец Иван
Штырков рассказал о приглашении, которое получил из UFC.
«Промоутер Алексей Титов сказал в двух словах, никакой конкретики не было. Грубо говоря, они «забросили удочку». Не думал, что это вызовет такой ажиотаж в интернете. Со мной пока никто не связывался напрямую, цифры и другие подробности контракта, соответственно, мне тоже неизвестны. Сейчас нужно все взвесить, хорошо подумать. Даже если я подпишу контракт с UFC, до этого мне необходимо провести еще несколько боев.
Не хочу приходить в большую организацию с серьезной
конкуренцией неподготовленным, чтобы просто засветиться. Если и выступать в
UFC, то с заявкой на лидерство. Хорошо, что меня с принятием решения никто не
торопит. Льстит, что люди из такого серьезного промоушена меня заметили, но
нестись туда сломя голову нельзя», – сказал Штырков в интервью Lenta.ru.