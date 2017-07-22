«Тамбов» разгромил «Спартак-2»

Футболисты «Тамбова» крупно переиграли «Спартак-2» в матче третьего тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла в Тамбове на поле стадиона «Спартак» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей забитыми мячами отличились Андрей Часовских, Владислав Рыжков и Сергей Шевчук.

После этой игры «Тамбов» набрал три очка и поднялся на 14-е место. «Спартак-2», имея в активе шесть очков, занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.