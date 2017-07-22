«Тамбов» разгромил «Спартак-2»
Футболисты «Тамбова» крупно переиграли «Спартак-2» в матче третьего тура первенства ФНЛ.
Встреча прошла в Тамбове на поле стадиона «Спартак» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей забитыми мячами отличились Андрей Часовских, Владислав Рыжков и Сергей Шевчук.
После этой игры «Тамбов» набрал три очка и поднялся на 14-е место. «Спартак-2», имея в активе шесть очков, занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Матч
Тамбов - Спартак-2 - 3:0 (2:0)
Голы
Часовских 16 (1:0). Рыжков 33 (2:0). Шевчук 72 (3:0 - пен.).
Состав
Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Гультяев, Быстров, Рыжков (Дутов, 61), Шевчук, Рыбин (Шляков, 56), Мурнин, Трусевич, Часовских, Кухарчук (Скворцов, 60)
Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев (Красильниченко, 79), Сокол (Ломовицкий, 37), Полубояринов, Пантелеев (Цыганков, 79), Сакала, Самбу, Руденко (Никулин, 80)
Предупреждения:
Быстров, 35; Шевчук, 75 - Лихачёв, 71; Самбу, 75
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
22 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция