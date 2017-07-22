Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал0 : 3Челси
Футбол  Оренбург0 : 0Балтика
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Тамбов3 : 0Спартак-2
Футбол  Зенит0 : 1Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар известил президента «Барселоны» о своем намерении перейти в «ПСЖ»

Источник:  ASКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел встречу с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ» нынешним летом.

Функционер и игрок побеседовали после вечерней тренировки команды. Бразилец сообщил Бартомеу о том, что он хотел бы покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Президент сказал о том, что ему потребуется определенное время на то, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Французскому клубу придется выплатить «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Неймара в «Барселоне» может составить 30 миллионов евро.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании МатичаПолузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.Массимо Аллегри: Я не боюсь ухода Дибалы из «Ювентуса» в «Барселону»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала может перейти в «Барселону» нынешним летом.Годовая зарплата Неймара в «ПСЖ» может составить 30 миллионов евроПо информации ESPN, форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.Анхель Ди Мария: «ПСЖ» примет Неймара с распростертыми объятиямиПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара.Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Тошич подпишет контракт с «Галатасараем»Турецкий «Галатасарай» достиг устной договоренности о подписании контракта с бывшим игроком московского ЦСКА Зораном Тошичем, сообщает Fanatik.Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед»Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» СалесаИнтерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу», проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по РигониКак сообщает TYC Sports, «Зенит» не может договорится с «Индепендьенте» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль»Полузащитник Эндрю Робертсон покинул «Халл» и стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» КрузеИнтерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18Испанская примера на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого тура сезона-2017/18.«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити».Юрген Клопп: Коутиньо не продается, он важный игрок «Ливерпуля»Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что «красные» отказались продавать игрока в «Барселону» за 72 млн фунтов.«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евроКак сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Виталий Мутко: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил в дерби по праву
Теннис
Кузнецов проиграл украинцу Долгополову в полуфинале турнира в Бостаде
Ралли
Стефан Петерансель: «Шелковый путь» - отличная гонка. Я еще вернусь
Волейбол
Татьяна Грачева: Мы должны обыгрывать Японию
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы