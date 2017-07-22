Неймар известил президента «Барселоны» о своем намерении перейти в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу провел встречу с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ» нынешним летом.

Функционер и игрок побеседовали после вечерней тренировки команды. Бразилец сообщил Бартомеу о том, что он хотел бы покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Президент сказал о том, что ему потребуется определенное время на то, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Французскому клубу придется выплатить «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Неймара в «Барселоне» может составить 30 миллионов евро.













