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«Зенит» – «Рубин». Во время матча начала протекать крыша (видео)

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во время матча между «Зенитом» и «Рубином» крыша стадиона «Санкт-Петербург» начала протекать.

Крышу закрыли перед началом встречи, так как в Петербурге идет дождь.

Напомним, матч начался в 17:30, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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