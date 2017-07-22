«Зенит» – «Рубин». Во время матча начала протекать крыша (видео)

читайте также

Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Видите же, что за «Рубин» выхожу играть Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

Андрей Лунев: Думаю, я виноват в пропущенном мяче от «Рубина», не выручил Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

Курбан Бердыев: Я вижу позитивные моменты. В ближайшее время все будет нормально Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

Роберто Манчини: Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им нужно улучшаться Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат «Советский спорт» – о первом матче Роберто Манчини в Петербурге, в котором снова протекла крыша, а новичок Дриусси сделал дубль.

Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином» «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

Фанаты «Зенита» высказались на тему получения абонементов (фото) Фанаты «Зенита» на матче с «Рубином» вывесили баннер с критикой петербургского клуба.

Анатолий Мещеряков: Карасев должен был строже наказывать Головина Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что судья матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасев должен был строже наказывать полузащитника армейского клуба Александра Головина за нанесенную травму форварду Ари.

«Краснодар» – «Тосно». Заболотный и Нуну Роша выйдут в стартовом составе Тренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Краснодара».

«Зенит» – «Рубин». Дриусси забил первый мяч за петербуржцев Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отличился в матче второго тура РФПЛ против «Рубина».

Доменико Кришито: Судья играет за «Рубин» Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Рубином» (0:1).

Лука Джорджевич: Надеюсь, помогу достичь «Арсеналу» хорошего результата Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб.

«Зенит» – «Рубин». Онлайн В матче второго тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Рубином».

«Локомотив»: Ближайшие матчи Ари пропустит. У него наблюдается острая симптоматика Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий о состоянии здоровья нападающего команды Ари.

«Зенит» – «Рубин». Сонг и Жамалетдинов – в основе, Рочина и Азмун остались в запасе Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Зенита».

«Зенит» – «Рубин». Кузяев и Дриусси – в стартовом составе, Жулиано остался в запасе Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Рубина».

Виталий Мутко: «Локомотив» всегда был одним из лидеров российского футбола и победил в дерби по праву Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3).

По конспектам Антонио Конте. В чем секрет победы «Локомотива» Обозреватель «Советского спорта» объясняет, благодаря чему Юрий Семин сдержал атаку ЦСКА.

Тульский «Арсенал» арендовал Джорджевича у «Зенита» (фото) Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает официальный сайт тульского клуба.