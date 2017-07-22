«Шинник» переиграл «Ротор»
Футболисты «Шинника» одержали победу на волгоградским «Ротором» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
У ярославской команды голы забили Дмитрий Самойлов и Марат Шайморданов, оформивший дубль в этой встрече.
После этой игры «Шинник» набрал семь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор», не имея набранных очков, занимает 19-е место.
Матч
Шинник - Ротор-Волгоград - 3:1 (2:1)
Голы
Романенко 23 (0:1). Шайморданов 32 (1:1). Самойлов 39 (2:1). Шайморданов 65 (3:1).
Состав
Шинник: Яшин, Чистяков, Жестоков, Дроздов, Самойлов, Шайморданов, Нарылков, Ятченко, Щадин, Земсков, Низамутдинов
Ротор-Волгоград: Кобзев, Ионов, Пискунов, Колычев, Романенко, Сысуев (Киреев, 46), Рылов, Замалиев, Столяренко, Бирюков, Султонов
Предупреждения:
нет - Ионов, 59
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
22 июля 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция