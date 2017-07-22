Лука Джорджевич: Надеюсь, помогу достичь «Арсеналу» хорошего результата

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб.

- Я очень счастлив, что приехал сюда. Это хорошая команда. Надеюсь, помогу ей достичь хорошего результата. Следил за «Арсеналом», как и за другими командами. Не будет легко - у каждой команды своя цель на сезон. Думаю, сделаем все, чтобы хорошо выступить в чемпионате, - приводит слова Джорджевича «Тульский футбол».

Напомним, 22 июля форвард «Зенита» Лука Джорджевич перешел в «Арсенал». Аренда рассчитана до конца сезона-2017/18.

23-летний черногорец выступает за «Зенит» с лета 2012 года и забил три мяча в 29 матчах. За пять лет Джорджевич был в аренде в «Твенте», «Сампдории» и «Понферрадине».