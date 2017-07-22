Иван Штырков: Если бы не Емельяненко, в России не было бы MMA

Российский боец Иван Штырков высказался о том, стоит ли Федору Емельяненко завершать карьеру.

«Хочу поблагодарить Федора за то, что он сделал для смешанных единоборств в России. Уверен, без него у нас в стране толком бы не было ни любительского, ни профессионального MMA. Спорт постоянно развивается, уровень бойцов все время повышается, трудно за ними успеть. Конечно, сказывается возраст, но я не могу критиковать Федора. Он уйдет, когда сам посчитает нужным.

Болельщики имеют право высказывать свое мнение, но решать все равно Федору. Мне бы хотелось, чтобы он еще подрался и ушел из спорта на мажорной ноте, победив в последнем поединке перед уходом», – сказал Штырков в интервью Lenta.ru.