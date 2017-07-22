Доменико Кришито: Судья играет за «Рубин»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Рубином» (0:1).
- Что высказывали судье после тайма?
- Судья играет за них.
- Что не получается впереди у «Зенита» в этой игре?
- Нужен еще больший натиск, больше действовать в атаке, сказал Кришито в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после первого тайма счет 1:0 в пользу «Рубина» - гол забил Рифат Жамалетдинов. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция