«Зенит» – «Рубин». Дриусси забил первый мяч за петербуржцев
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отличился в матче второго тура РФПЛ против «Рубина».
Форвард при счете 0:1 забил гол на 51-й минуте, замкнув на штанге скидку от Александра Кокорина.
Напомним,Матч проходит в Петербурге и начался в 17:30, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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