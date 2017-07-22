«Краснодар» – «Тосно». Заболотный и Нуну Роша выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Тренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Краснодара».
Стартовый состав: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин, Мелкадзе, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Нуну Роша.
Напомним, матч между «Краснодаром» и «Тосно» пройдет 22 июля на в Краснодаре и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин, Жоаозиньо, Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша, Карницкий, Кашчелан, Мелкадзе, Заболотный
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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