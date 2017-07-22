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«Шелковый путь» в 2018 году будет стартовать в Синае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году начнется в Синае, а финиширует в Москве.

«Гонка в 2018 году будет стартовать в Сиане, а финишировать в Москве. Финиш запланирован на 22 июля», – сообщает оргкомитет турнира.

Напомним, в 2016 году «Шелковый путь» проходил по маршруту «Москва – Пекин», а в этом – «Москва – Синай». Гонка проходит по территории России, Казахстана и Китая.

В пятницу победу в ралли-рейде в классе грузовиков одержал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе и третье места также заняли представители «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Айрат Мардеев.

В классе внедорожников победил француз Сириль Депре на «Пежо».

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