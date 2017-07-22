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Анатолий Мещеряков: Карасев должен был строже наказывать Головина

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что судья матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасев должен был строже наказывать полузащитника армейского клуба Александра Головина за нанесенную травму форварду Ари.

- Я считаю, что на такие вещи, особенно в моменте с Ари, надо обращать более жесткое внимание судьям, потому что там был прямой прыжок в ноги, за который надо было наказывать не только желтой карточкой, - передает слова Мещерякова ТАСС.

Ранее пресс-служба «локомотива» сообщила, что Ари пропустит ближайшие матчи команды.

Напомним, что 21 июля «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура чемпионата России со счетом 3:1. Ари отправил второй мяч в ворота Игоря Акинфеева.

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