Фанаты «Зенита» высказались на тему получения абонементов (фото)
Фанаты «Зенита» на матче с «Рубином» вывесили баннер с критикой петербургского клуба.
- Каждый четвертый без абона, очереди по 10 часов, людей держат за скот, - говорится на баннере.
"Каждый четвертый без абона. Очереди по 10 часов. Людей держат за скот". #ЗенитРубин pic.twitter.com/UNcyshA8C8— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 22 июля 2017 г.
«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами
Напомним,Матч проходит в Петербурге и начался в 17:30, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция