Матс Хуммельс: «Милану» голы дались очень легко

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс высказался о поражении от «Милана» (0:4) в матче Международного кубка чемпионов на стадионе в Шэньчжэне.

«Счет получился очень крупным. К сожалению, мы не использовали свои шансы. А «Милану» голы дались очень легко. Думаю, эта игра может многому нас научить», – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт «Баварии».

Напомним, дубль в ворота «Баварии» сделал 19-летний нападающий Патрик Кутроне, по голу забили защитник Франк Кессиэ и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Добавим, что ранее в рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» проиграла по пенальти «Арсеналу» (1:1, по пенальти – 2:3) в Шанхае. Теперь чемпионы Германии проведут еще два матча в Сингапуре – 25 июля с «Челси» и 27 июля с «Интером».