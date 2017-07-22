Матс Хуммельс: «Милану» голы дались очень легко
Защитник «Баварии»
Матс Хуммельс высказался о поражении от «Милана» (0:4) в матче Международного
кубка чемпионов на стадионе в Шэньчжэне.
«Счет получился очень крупным. К сожалению, мы не использовали свои шансы. А «Милану» голы дались очень легко. Думаю, эта игра может многому нас научить», – приводит слова 28-летнего немца официальный сайт «Баварии».
Напомним, дубль в ворота «Баварии» сделал 19-летний нападающий Патрик Кутроне, по голу забили защитник Франк Кессиэ и полузащитник Хакан Чалханоглу.
Добавим, что ранее в рамках Международного кубка чемпионов «Бавария» проиграла по пенальти «Арсеналу» (1:1, по пенальти – 2:3) в Шанхае. Теперь чемпионы Германии проведут еще два матча в Сингапуре – 25 июля с «Челси» и 27 июля с «Интером».
Матч
Голы
Кессие 14 (0:1). Кутроне 25 (0:2). Кутроне 43 (0:3). Чалханоглу 85 (0:4).
Состав
Бавария: Фрюхтль, Хуммельс (Саншеш, 46), Бернат (Фридль, 31), Мартинес, Алаба, Рафинья, Рибери (Родригес, 46), Толиссо, Мюллер, Коман, Левандовски
Милан: Доннарумма, Мусаккио (Палетта, 78), Родригес (Антонелли, 63), Сапата (Бонуччи, 63), Абате (Конти, 46), Кессие, Монтоливо (Биглия, 46), Бонавентура (Маури, 79), Кутроне (Силва, 46), Борини (Чалханоглу, 63), Ньянг (Гомес, 79)
Предупреждения:
Рафинья, 67 - Чалханоглу, 78
Место и дата
22 июля 12:35, Longgang Stadium, Онлайн-трансляция