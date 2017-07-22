Тиаго Мотта: Мы будем очень рады, если Неймар перейдет в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб.
- Выдающимся футболистам и чемпионам всегда рады в Париже, мы будем очень рады, если Неймар перейдет к нам. Но очевидно, что «Барселона» не хочет терять такого игрока, - заявил Мотта.
Французскому клубу придется выплатить «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве суммы отступных, которая прописана в действующем контракте игрока с каталонцами.
Неймар известил президента «Барселоны» о своем намерении перейти в «ПСЖ»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически