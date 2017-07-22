Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»
«Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1.
На гол Рифата Жамалетдинова в добавленное время к первому тайму хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси. Аргентинец впервые отличился в составе петербуржцев.
После этого матча сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.
Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».
«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция