Роберто Манчини: Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им нужно улучшаться

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

- Что вы сказали команде в перерыве?

- В первом тайме мы медленно двигались. Я сказал ребятам ускориться. Играя с такой командой, как «Рубин», необходимо действовать быстро. Это именно то, о чем я просил.

- Выпустили Дриусси, потому что знали, что он забьет? Неделю назад вы так говорили о Кузяеве.

- Да, я тоже знал, что он забьет.

- Что скажете по стадиону? Говорили, что тут душно.

- Он отличный. никаких претензий. Единственный момент – его необходимо заполнять болельщиками. Чем больше их будет, тем лучше. Сегодня было 40 тысяч, если не ошибаюсь. Нужно, чтобы каждый раз был аншлаг. Тогда мы будем выигрывать.

- «Спартак» в прошлом году много матчей вырвал в концовках. Фортуна – древнеримская богиня, которую итальянцы привозят в Россию?

- Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче на своей стороне. Мы заслужили победу, сыграли хорошо. Результат справедлив.

- Готова команда к еврокубкам? С чем связана рокировка матчей?

- Мы должны выработать менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних обстоятельств. Мы готовы играть на выезде и побеждать там вне зависимости от чего-либо.

- Нету допустил две ошибки, у него были проблемы в конце матча. Клуб ищет усиление в центре защиты?

- Рынок еще открыт, мы ищем усиление. Сегодня Иванович и Нету сыграли как сыграли.

- После игры в Хабаровске стало очевидно, что Дзюба не вписывается в вашу схему. Планируете использовать его так же активно, как это делал прошлый тренер?

- Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им нужно улучшаться. Это касается не только Дзюбы, но и многих игроков, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат

Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».