«Оренбург» дома уступил «Балтике»
Футболисты «Балтики» на выезде обыграли «Оренбург» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник калининградской команды Дмитрий Скопинцев.
После этого матча «Балтика» набрала семь очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, находится на 11-м месте.
Матч
Оренбург - Балтика - 0:1 (0:0)
Голы
Скопинцев 88 (0:1).
Состав
Оренбург: Руденко, Царикаев, Андреев, Ойеволе, Малых, Ефремов, Георгиев, Дзахов (Попович, 46), Померко (Воробьёв, 66), Серченков, Делькин (Дюриш, 46)
Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов, Скопинцев, Шешуков, Свежов, Каленкович (Джалилов И., 77), Себаи, Погребняк (Подбельцев, 73)
Предупреждения:
Царикаев, 39; Георгиев, 51; Дюриш, 65; Андреев, 77 - Тимошин, 53; Себаи, 76
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
22 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция