Курбан Бердыев: Я вижу позитивные моменты. В ближайшее время все будет нормально
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).
- В обороне по сравнению с прошлым матчем есть улучшения. Есть проблемы с позиционной атакой. Потихоньку движемся дальше. Все будет нормально.
- После 83-й минуты, когда Оздоев и Карадениз не реализовали свои моменты, не было ощущения, что все закончится так, как и получилось в итоге?
- Нет, но была боязнь потери концентрации на последних минутах. Это и произошло.
- Четыре игрока, которые раньше играли у вас, сейчас в запасе «Зенита». Не обидно за них?
- Это к тренеру «Зенита» вопрос, не ко мне.
- В основе было два легионера. В чем причина? Их уровень вас не устраивает?
- На сегодняшний день кто предпочтительнее выглядит, тот и играет.
- Сколько надо времени надо «Рубину», чтобы он заиграл в тот футбол, который вы хотите видеть?
- Еще немного. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. В ближайшее время все будет нормально, - приводит слова Бердыева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.
После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.
Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция