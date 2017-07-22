Курбан Бердыев: Я вижу позитивные моменты. В ближайшее время все будет нормально

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

- В обороне по сравнению с прошлым матчем есть улучшения. Есть проблемы с позиционной атакой. Потихоньку движемся дальше. Все будет нормально.

- После 83-й минуты, когда Оздоев и Карадениз не реализовали свои моменты, не было ощущения, что все закончится так, как и получилось в итоге?

- Нет, но была боязнь потери концентрации на последних минутах. Это и произошло.

- Четыре игрока, которые раньше играли у вас, сейчас в запасе «Зенита». Не обидно за них?

- Это к тренеру «Зенита» вопрос, не ко мне.

- В основе было два легионера. В чем причина? Их уровень вас не устраивает?

- На сегодняшний день кто предпочтительнее выглядит, тот и играет.

- Сколько надо времени надо «Рубину», чтобы он заиграл в тот футбол, который вы хотите видеть?

- Еще немного. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. В ближайшее время все будет нормально, - приводит слова Бердыева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».