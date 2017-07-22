Винченцо Монтелла: Бакка не сыграет в Лиге Европы из-за будущих решений по трансферам

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему форвард Карлос Бакка не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (4:0) на стадионе в Шэньчжэне.

«Я не выпустил его, потому что он не будет играть в четверг (в Лиге Европы), – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы приняли все спокойно. Но очевидно, что на выбор состава влияют и будущие решения по трансферам».

Напомним, ранее стало известно, что на 30-летнего колумбийца претендует «Марсель».

Добавим, что в четверг в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Милан» сыграет в гостях с клубом «КСУ Крайова» из Румынии.

Бакка провел в «Милане» два сезона и забил 31 гол в 70 матчах.