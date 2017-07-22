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Винченцо Монтелла: Бакка не сыграет в Лиге Европы из-за будущих решений по трансферам

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему форвард Карлос Бакка не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (4:0) на стадионе в Шэньчжэне.

«Я не выпустил его, потому что он не будет играть в четверг (в Лиге Европы), – приводит Football Italia слова Монтеллы. – Мы приняли все спокойно. Но очевидно, что на выбор состава влияют и будущие решения по трансферам».

Напомним, ранее стало известно, что на 30-летнего колумбийца претендует «Марсель».

Добавим, что в четверг в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Милан» сыграет в гостях с клубом «КСУ Крайова» из Румынии.

Бакка провел в «Милане» два сезона и забил 31 гол в 70 матчах.

Матч

Бавария - Милан - 0:4 (0:3)

Голы

Кессие 14 (0:1). Кутроне 25 (0:2). Кутроне 43 (0:3). Чалханоглу 85 (0:4).

Состав

Бавария: Фрюхтль, Хуммельс (Саншеш, 46), Бернат (Фридль, 31), Мартинес, Алаба, Рафинья, Рибери (Родригес, 46), Толиссо, Мюллер, Коман, Левандовски

Милан: Доннарумма, Мусаккио (Палетта, 78), Родригес (Антонелли, 63), Сапата (Бонуччи, 63), Абате (Конти, 46), Кессие, Монтоливо (Биглия, 46), Бонавентура (Маури, 79), Кутроне (Силва, 46), Борини (Чалханоглу, 63), Ньянг (Гомес, 79)

Предупреждения:

Рафинья, 67 - Чалханоглу, 78

Место и дата

22 июля 12:35, Longgang Stadium, Онлайн-трансляция

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