Андрей Лунев: Думаю, я виноват в пропущенном мяче от «Рубина», не выручил

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

- На старте обычно теряются очки, хотелось этого избежать.

- Что случилось в моменте с пропущенным голом? Все неожиданно произошло.

- Действительно неожиданнно. Думаю, я виноват, потому что не выручил. Хорошо, что команда поддержала, выиграли. Мы - молодцы.

- Как справлялись с травмой в межсезонье, готовы ли на все сто сейчас?

- Делал упражнения, немного еще осталось. Мне сказали, что эта штука будет болеть, давать о себе знать.

- На трибунах говорили, что душновато. Как на поле было?

- Чуть-чуть было.

- При Манчини ваша задача изменилась?

- Нет. Как и раньше, задача одна - не пропускать, подсказывать защитникам, играть ногами.

- Ваше первое впечатление о Дриусси. Кто он такой, что ест?

- Сами пока не знаем. Посмотрим. Парень два забил сегодня, да? (смеется). Красавец. Можно поздравить его. Дай бог, чтоб и дальше справлялся. Будем помогать ему адаптироваться.

- На тренировках выделяется как-то?

- Конечно. Он - иностранец, я - русский (смеется), - приводит слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».