Андрей Лунев: Думаю, я виноват в пропущенном мяче от «Рубина», не выручил
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).
- На старте обычно теряются очки, хотелось этого избежать.
- Что случилось в моменте с пропущенным голом? Все неожиданно произошло.
- Действительно неожиданнно. Думаю, я виноват, потому что не выручил. Хорошо, что команда поддержала, выиграли. Мы - молодцы.
- Как справлялись с травмой в межсезонье, готовы ли на все сто сейчас?
- Делал упражнения, немного еще осталось. Мне сказали, что эта штука будет болеть, давать о себе знать.
- На трибунах говорили, что душновато. Как на поле было?
- Чуть-чуть было.
- При Манчини ваша задача изменилась?
- Нет. Как и раньше, задача одна - не пропускать, подсказывать защитникам, играть ногами.
- Ваше первое впечатление о Дриусси. Кто он такой, что ест?
- Сами пока не знаем. Посмотрим. Парень два забил сегодня, да? (смеется). Красавец. Можно поздравить его. Дай бог, чтоб и дальше справлялся. Будем помогать ему адаптироваться.
- На тренировках выделяется как-то?
- Конечно. Он - иностранец, я - русский (смеется), - приводит слова Лунева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат
Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.
После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.
Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция