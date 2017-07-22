Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победил

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

- Понимаете, что вы теперь суперзвезда Петербурга?

- Я просто доволен, что мы победили. Для меня была важна это победа, как и для команды.

- Судя по тому, как вы спокойно говорите об этом, вы готовитесь забить 25 мячей и больше.

- Главное - делать успехи с каждым днем и забивать за команду как можно больше.

- Вы поглядываете в телефон. Много уже поздравлений?

- Да, очень много сообщений, для меня самого очень большое счастье.

- В первом тайме «Зенит» давил, но пропустил первым. Почему так получилось?

- Потеряли концентрацию, но во втором смогли забить два.

- Сегодня вы вышли в стартовом составе. Можно сказать, что вы уже игрок старта?

- Для меня важно работать над собой, чтобы мои товарищи и тренер могли больше доверять мне, - приводит слова Дриусси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».