Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победил
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).
- Понимаете, что вы теперь суперзвезда Петербурга?
- Я просто доволен, что мы победили. Для меня была важна это победа, как и для команды.
- Судя по тому, как вы спокойно говорите об этом, вы готовитесь забить 25 мячей и больше.
- Главное - делать успехи с каждым днем и забивать за команду как можно больше.
- Вы поглядываете в телефон. Много уже поздравлений?
- Да, очень много сообщений, для меня самого очень большое счастье.
- В первом тайме «Зенит» давил, но пропустил первым. Почему так получилось?
- Потеряли концентрацию, но во втором смогли забить два.
- Сегодня вы вышли в стартовом составе. Можно сказать, что вы уже игрок старта?
- Для меня важно работать над собой, чтобы мои товарищи и тренер могли больше доверять мне, - приводит слова Дриусси корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.
После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.
Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция