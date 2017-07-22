Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Видите же, что за «Рубин» выхожу играть

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

- Ну какой «Спартак»? Ну вы же видите, что я за «Рубин» выхожу играть, - приводит слова Канунникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».