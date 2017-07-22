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Яна Егорян: Российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованиях

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян поделилась ожиданиями от предстоящих командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге.

- Мы будем бороться за золото, хотя в командной женской сабле очень большая конкуренция. Но у нас команда огоньков и зажигалок, которые способны «зажечь» фонарь на дорожке. Если мы захотим, поверим и будем работать под четким руководством главного тренера, то у нас все получится, - передает слова Егорян ТАСС.

Ранее Егорян уступила в 1/16 финала индивидуальных соревнований испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13:15.

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