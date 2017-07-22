Олег Шатов: «Рубин» приехал играть на ничью. Не увидел у них мыслей о победе

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).

- Самое главное – мы добились нужного нам результата. На старте сезона тяжело показывать хорошую игру и добиваться результата. Надеюсь, с каждым матчем будем прибавлять, воплощать наработки, которые делаем на тренировках. Хорошо, что проявили характер и выиграли у команды, которая всем составом играла от обороны. Думаю, они сюда приехали играть на ничью. Я не увидел у них мыслей о победе.

- «Рубин» этого сезона похож на «Ростов» прошлого?

- Да нет, это две разные команды с разными исполнителями. Им нужно время, чтобы сыграться, и тогда они будут представлять из себя грозную силу.

- Паредес и Дриусси – это то, чего не хватало «Зениту»?

- Тяжело судить по первым двум матчам – давайте не будем пока об этом говорить. Дриусси забил два гола, он молодец, но его для этого и покупали. Будет продолжать в том же духе – будет молодец.

- Поздравили в раздевалке?

- Конечно, как можно было не поздравить? Мы все друг друга поздравили с тем, что вытащили такой тяжелый матч.

- Много вопросов было по полю. В каком состоянии сейчас газон?

- Сейчас поле в хорошем состоянии, позволяет играть в комбинационный футбол. То, что было в прошлом сезоне, и то, что есть сейчас – это небо и земля. Главное, чтобы оно выдержало и оставалось в таком же состоянии весь сезон.

- Уже второй матч подряд вы с Кокориным меняетесь флангами. Это заготовка или по обстоятельствам?

- Это не импровизация, а установка главного тренера. Он так видит игру, от него идет команда, и мы меняемся позициями, - приводит слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».