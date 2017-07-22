Марко Антонио Баррера: Лучший боксер мира – Головкин. За ним идет «Канело»

Бывший чемпион мира Марко Антонио Баррера сравнил средневесов Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.

Напомним, что поединок Головкина с Альваресом пройдет 16 сентября

– Кто сейчас лучший боксер мира?

– Я думаю, что первым номером является Головкин. За ним идет Канело. Победитель их боя будет бесспорно лучшим.

– Ну, а кто является лучшим мексиканским боксером прямо сейчас?

– Сейчас? Канело. И мне кажется тут не особых вариантов. Так?

– А Эстрада?

– У него непонятная ситуация. Но он входит в число лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

– Что вы думаете о поединке между Маркесом и Котто, который назначен на декабрь этого года?

– Нам обоим по 43 года. Ему еще стукнет 44. Трудно представить, что в таком возрасте можно боксировать, но если его тело позволяет выходить на ринг, почему нет.