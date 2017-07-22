Марко Антонио Баррера: Лучший боксер мира – Головкин. За ним идет «Канело»
Бывший чемпион мира Марко Антонио Баррера сравнил средневесов Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.
Напомним, что поединок Головкина с Альваресом пройдет 16 сентября
– Кто сейчас лучший
боксер мира?
– Я думаю, что первым номером является Головкин. За ним идет Канело. Победитель их боя будет бесспорно лучшим.
– Ну, а кто является лучшим
мексиканским боксером прямо сейчас?
– Сейчас? Канело. И мне кажется тут не особых вариантов. Так?
– А Эстрада?
– У него непонятная ситуация. Но он входит в число лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
– Что вы думаете о
поединке между Маркесом и Котто, который назначен на декабрь этого года?
– Нам обоим по 43 года. Ему еще стукнет 44. Трудно представить, что в таком возрасте можно боксировать, но если его тело позволяет выходить на ринг, почему нет.