Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал0 : 3Челси
Футбол  Оренбург0 : 1Балтика
Футбол  Краснодар2 : 0Тосно
Футбол  Тамбов3 : 0Спартак-2
Футбол  Зенит2 : 1Рубин
Водное поло  Голландия2 : 4Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Канунников: «Рубин» не заслужил поражение от «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).

- «Зенит» активнее начал второй тайм, а мы сели слишком низко и отдали все поле. Даже несмотря на это, мы слишком легко пропускаем голы. Даже не владея преимуществом, мы создаем хорошие моменты, но не забиваем их. А потом получаем гол в свои.

- Олег Шатов сказал, что вы приехали играть на ничью.
- У всех свое мнение. Мы играли на победу.

- На старте сезона у вас два поражения.
- Будем прибавлять. Но мне кажется, мы не заслужили поражение в игре с «Зенитом», - приводит слова Канунникнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат

Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.

После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.

Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Первый домашний матч «Зенита» собрал 38284 зрителя. На Кубке конфедераций было на 11 тысяч большеВ матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1. Игру посетили 38284 зрителя. Стадион заполнился на 68%.Михаил Шац: ЦСКА не будет серьезным конкурентом в борьбе за золотоИзвестный шоумен Михаил Шац высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.Себастьян Дриусси: Я просто доволен, что «Зенит» победилНападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиКанунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутилиХмурый Дзюба, забавный Лунев и непонятный Канунников. «Советский спорт» передает послематчевые слова игроков «Зенита» и «Рубина».Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Наполеон Манчини и позитивный Бердыев. Что говорили тренеры «Зенита» и «Рубина»Манчини снова знал, что перестановка в составе будет результативной, а Бердыев объяснил выход в стартовом составе всего двух легионеров.Юрий Семин: Будем искать замену Ари среди своих резервовГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего железнодорожников Ари, которую он получил в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).Олег Шатов: «Рубин» приехал играть на ничью. Не увидел у них мыслей о победеПолузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Максим Канунников: Ну какой «Спартак»? Видите же, что за «Рубин» выхожу игратьНападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).Андрей Лунев: Думаю, я виноват в пропущенном мяче от «Рубина», не выручилВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).Курбан Бердыев: Я вижу позитивные моменты. В ближайшее время все будет нормальноГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).Роберто Манчини: Дзюба, как и другие игроки, не на 100 процентов раскрылись. Им нужно улучшатьсяГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1).«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат«Зениту» не помешал даже Нету. Манчини показал, как будет выигрывать чемпионат«Советский спорт» – о первом матче Роберто Манчини в Петербурге, в котором снова протекла крыша, а новичок Дриусси сделал дубль.Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»«Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1.Фанаты «Зенита» высказались на тему получения абонементов (фото)Фанаты «Зенита» на матче с «Рубином» вывесили баннер с критикой петербургского клуба.Анатолий Мещеряков: Карасев должен был строже наказывать ГоловинаПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что судья матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасев должен был строже наказывать полузащитника армейского клуба Александра Головина за нанесенную травму форварду Ари.«Краснодар» – «Тосно». Заболотный и Нуну Роша выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Тосно» определился с составом на матч второго тура РФПЛ против «Краснодара».«Зенит» – «Рубин». Дриусси забил первый мяч за петербуржцевНападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отличился в матче второго тура РФПЛ против «Рубина».Доменико Кришито: Судья играет за «Рубин»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от первого тайма матча с «Рубином» (0:1).Лука Джорджевич: Надеюсь, помогу достичь «Арсеналу» хорошего результатаНападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от перехода в тульский клуб.«Зенит» – «Рубин». Во время матча начала протекать крыша (видео)Во время матча между «Зенитом» и «Рубином» крыша стадиона «Санкт-Петербург» начала протекать.
Футбол
Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»
Футбол
Тиаго Мотта: Мы будем очень рады, если Неймар перейдет в «ПСЖ»
Футбол
Фанаты «Зенита» высказались на тему получения абонементов (фото)
Футбол
Анатолий Мещеряков: Карасев должен был строже наказывать Головина
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости