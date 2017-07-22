Максим Канунников: «Рубин» не заслужил поражение от «Зенита»
Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:2).
- «Зенит» активнее начал второй тайм, а мы сели слишком низко и отдали все поле. Даже несмотря на это, мы слишком легко пропускаем голы. Даже не владея преимуществом, мы создаем хорошие моменты, но не забиваем их. А потом получаем гол в свои.
- Олег Шатов сказал, что вы приехали играть на ничью.
- У всех свое мнение. Мы играли на победу.
- На старте сезона у вас два поражения.
- Будем прибавлять. Но мне кажется, мы не заслужили поражение в игре с «Зенитом», - приводит слова Канунникнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче второго тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 2:1. На гол Рифата Жамалетдинова хозяева ответили дублем Себастьяна Дриусси.
После этой игры сине-бело-голубые делят первое место с «Локомотивом», имея в активе шесть очков. Казанцы в двух встречах не смогли набрать очки.
Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском». «Рубин» днем ранее примет «Арсенал».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция