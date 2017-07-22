«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»
«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 14-й минуте забил нападающий самарской команды Сергей Самодин.
После этой игры подопечные Андрея Тихонова набрали семь очков и поднялись пятую строчку турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард», имея в активе четыре очка, занимает десятое место.
Матч
Крылья Советов - Авангард - 1:0 (1:0)
Голы
Самодин 14 (1:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Таранов, Гаджибеков, Зотов, Ланин, Ткачук (Корниленко, 67), Мияилович, Кленкин (Башкиров, 61), Самодин (Гоцук, 86), Алиев (Зинков, 87)
Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Багаев, Нетфуллин, Синяев, Войнов А., Петров (Минаев, 81), Шогенов (Гурфов, 58), Аппаев, Болов (Газданов, 52)
Предупреждения:
Таранов, 18; Гаджибеков, 44 - нет
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
22 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция