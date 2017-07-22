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«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 14-й минуте забил нападающий самарской команды Сергей Самодин.

После этой игры подопечные Андрея Тихонова набрали семь очков и поднялись пятую строчку  турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард», имея в активе четыре очка, занимает десятое место.

Матч

Крылья Советов - Авангард - 1:0 (1:0)

Голы

Самодин 14 (1:0).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Таранов, Гаджибеков, Зотов, Ланин, Ткачук (Корниленко, 67), Мияилович, Кленкин (Башкиров, 61), Самодин (Гоцук, 86), Алиев (Зинков, 87)

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Багаев, Нетфуллин, Синяев, Войнов А., Петров (Минаев, 81), Шогенов (Гурфов, 58), Аппаев, Болов (Газданов, 52)

Предупреждения:

Таранов, 18; Гаджибеков, 44 - нет

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

22 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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