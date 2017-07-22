Юрий Семин: Будем искать замену Ари среди своих резервов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего железнодорожников Ари, которую он получил в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).

- У Ари достаточно серьезная травма, сейчас он поедет в Италию для получения окончательного результата. Медобследование уже было, и, наверное, в понедельник он поедет к итальянским врачам. Будем без него искать свои резервы, впереди целая неделя тренировок, так что посмотрим, - рассказал Семин ТАСС.

Напомним, что после этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи».