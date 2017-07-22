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Дмитрий Гунько: Игрокам «Спартака-2» нужно еще много работать

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» подвел итоги матча третьего тура первенство ФНЛ против  «Тамбова» (0:3).

- «Тамбов» проиграл две стартовых встречи, и сегодня, в первом домашнем матче, отступать ему было некуда. Мы понимали это, когда готовились, изучали соперника. Но из-за допущенных ошибок наш план на эту игру не сработал. Ключевым фактором, который повлиял на итоговый результат, стало количество проигранных нами единоборств.

 Кто из команды имеет больше всего шансов имеет попасть в основу «Спартака»? Об этом слишком рано говорить, так как в прошлом году эти ребята еще выступали в молодежном первенстве. В ФНЛ они сегодня провели всего третью игру. Шансы есть у всех, но, судя по тому, что показала команда в этом матче, всем нашим футболистам нужно еще много работать. Что, собственно говоря, мы с ними и делаем, - приводит слова Гунько пресс-служба красно-белых.

Матч

Тамбов - Спартак-2 - 3:0 (2:0)

Голы

Часовских 16 (1:0). Рыжков 33 (2:0). Шевчук 72 (3:0 - пен.).

Состав

Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Гультяев, Быстров, Рыжков (Дутов, 61), Шевчук, Рыбин (Шляков, 56), Мурнин (Казадаев, 89), Трусевич, Часовских, Кухарчук (Скворцов, 60)

Спартак-2: Терешкин, Мамин, Лихачёв, Рассказов, Шанбиев (Красильниченко, 79), Сокол (Ломовицкий, 37), Полубояринов, Пантелеев (Цыганков, 79), Сакала, Самбу, Руденко (Никулин, 80)

Предупреждения:

Быстров, 35; Шевчук, 75; Дутов, 90 - Лихачёв, 71; Самбу, 75; Сакала, 90

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

22 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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