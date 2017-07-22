Дмитрий Гунько: Игрокам «Спартака-2» нужно еще много работать

Главный тренер «Спартака-2» подвел итоги матча третьего тура первенство ФНЛ против «Тамбова» (0:3).

- «Тамбов» проиграл две стартовых встречи, и сегодня, в первом домашнем матче, отступать ему было некуда. Мы понимали это, когда готовились, изучали соперника. Но из-за допущенных ошибок наш план на эту игру не сработал. Ключевым фактором, который повлиял на итоговый результат, стало количество проигранных нами единоборств.

Кто из команды имеет больше всего шансов имеет попасть в основу «Спартака»? Об этом слишком рано говорить, так как в прошлом году эти ребята еще выступали в молодежном первенстве. В ФНЛ они сегодня провели всего третью игру. Шансы есть у всех, но, судя по тому, что показала команда в этом матче, всем нашим футболистам нужно еще много работать. Что, собственно говоря, мы с ними и делаем, - приводит слова Гунько пресс-служба красно-белых.