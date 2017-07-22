Михаил Шац: ЦСКА не будет серьезным конкурентом в борьбе за золото

Известный шоумен Михаил Шац высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Рискну предположить, что в этом году ЦСКА вообще не будет серьезным конкурентом в борьбе за золото. Такое у меня ожидание от этого сезона.

в силу различных обстоятельств, в основном финансовых: видимо, клуб вынужден вести такую политику, которая заключается в том, что в графе «расходы на трансферы» значится «ноль».

Учитывая средний возраст команды, нового тренера и сам состав, в лучшем случае это, видимо, будет борьба за бронзу и выход в еврокубки, но не за Лигу чемпионов и золото», – сказал Шац в интервью «Газете.Ru».

Напомним, накануне ЦСКА потерпел поражение от «Локомотива» (1:3) во втором туре премьер-лиги.