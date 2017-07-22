Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев завоевали золото в произвольной программе микст-дуэтов.
Российские спортсмены набрали в сумме 92,6000 балла. Серебрянные награды достались итальянцам Марианжела Перрупато и Джорджио Минизини. Третье место заняли американцы Билл Мэй и Канако Спендлав.
Водные виды спорта
Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Синхронное плавание
Микст
Произвольная программа
1. Михаэла Каланча / Александр Мальцев (Россия) – 92,6000
2. Марианжела Перрупато / Джорджио Минизини (Италия) – 91,1000
3. Билл Мэй / Канако Спендлав (США) – 88,7667.
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