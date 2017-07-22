Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал0 : 3Челси
Футбол  Оренбург0 : 1Балтика
Футбол  Краснодар2 : 0Тосно
Футбол  Тамбов3 : 0Спартак-2
Футбол  Зенит2 : 1Рубин
Водное поло  Голландия2 : 4Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев завоевали золото в произвольной программе микст-дуэтов.

Российские спортсмены набрали в сумме 92,6000 балла. Серебрянные награды достались итальянцам Марианжела Перрупато и Джорджио Минизини. Третье место заняли американцы Билл Мэй и Канако Спендлав.

Водные виды спорта
Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Синхронное плавание
Микст
Произвольная программа

1. Михаэла Каланча / Александр Мальцев (Россия) – 92,6000
2. Марианжела Перрупато / Джорджио Минизини (Италия) – 91,1000
3. Билл Мэй / Канако Спендлав (США) – 88,7667.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Все, что планировали на данный момент, мы взяли на ЧМ по водным видам спортаВице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Девушка дня. Влада ЧигиреваДевушка дня. Влада ЧигиреваПочему русские проиграли Америке? «У нашего вратаря был день рождения…»Почему русские проиграли Америке? «У нашего вратаря был день рождения…»Мужская сборная России по водному поло впервые с 2007 года вышла в плей-офф, и в воскресенье в 1/8 финала сыграет с испанцами.Евгений Дратцев: Итальянец на финише просто по мне проплыл. Разве так делают?Евгений Дратцев: Итальянец на финише просто по мне проплыл. Разве так делают?Единственную медаль у сборной России в плавании на открытой воде завоевал 34-летний Евгений Дратцев, выиграв бронзу в марафоне на 25 км.Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Шестое золото синхронистки сборной России завоевали в произвольном выступлении группы, исполнив программу «Шаманы».Дратцев завоевал бронзу на ЧМ в плавании на открытой водеРоссиянин Евгений Дратцев занял третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мираМужская сборной России уступила команде США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мираСегодня, 21 июля, сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Замглавы Федерации водного поло России: Майки с символикой СССР снимать не заставлялиПервый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал информацию о том, что организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште заставляли российскую делегацию снимать элементы одежды с советской символикой.Татьяна Данченко: Довольна, что Колесниченко и Пацкевич выжили в такой жареТренер дуэта дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко прокомментировала победу своих подопечных в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.Илья Захаров: Мужика в синхронном плавании в купальник нарядить? Упаси Господи!Илья Захаров: Мужика в синхронном плавании в купальник нарядить? Упаси Господи!Очень необычное интервью великого прыгуна в воду, которое Илья Захаров дал на чемпионате мира в Будапеште.Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мираВ Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзу в прыжках в воду с трехметрового трамплина.«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медаль«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медальИлья Захаров завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках в воду, добавив эту медаль к своему золоту Будапешта.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!Это будет бомба, а не соревнования по плаванию на чемпионате мира. Яркая афиша: Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США).«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плавания«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плаванияТренер соло и дуэта Татьяна Данченко справила великий юбилей. Кто еще из российских тренеров может этим похвастаться?!Сборная России обыграла команду Казахстана и вышла в плей-офф чемпионата мираВатерполистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтовРоссийские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич стали чемпионками мира в произвольной программе среди дуэтов.Сборная России – победитель квалификации произвольной программы на ЧМСборная России по синхронному плаванию одержала победу в квалификации соревнований групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Чеон из Малайзии победила на ЧМ в прыжках в воду с вышкиПредставительница Малайзии Цзун Хун Чеон победила в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Футбол
Дубль Дриусси принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»
Футбол
Тиаго Мотта: Мы будем очень рады, если Неймар перейдет в «ПСЖ»
Футбол
Фанаты «Зенита» высказались на тему получения абонементов (фото)
Футбол
Анатолий Мещеряков: Карасев должен был строже наказывать Головина
все новости
Чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта