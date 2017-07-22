Первый домашний матч «Зенита» собрал 38284 зрителя. На Кубке конфедераций было на 11 тысяч больше

В матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1. Игру посетили 38284 зрителя. Стадион заполнился на 68%.

Напомним, что это был первый домашний матч «Зенита» в сезоне-2017/18. Пока это лучший показатель посещаемости в этом чемпионате.

Добавим, что средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций на этом стадионе составила 49708 человек.