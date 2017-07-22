Первый домашний матч «Зенита» собрал 38284 зрителя. На Кубке конфедераций было на 11 тысяч больше
В матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1. Игру посетили 38284 зрителя. Стадион заполнился на 68%.
Напомним, что это был первый домашний матч «Зенита» в сезоне-2017/18. Пока это лучший показатель посещаемости в этом чемпионате.
Добавим, что средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций на этом стадионе составила 49708 человек.
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция