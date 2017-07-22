Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроков
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.
– Тяжелейшая игра, я считаю. Матч проходил в трудных условиях – душно, много крошки на поле. В первом тайме, на мой взгляд, мы владели преимуществом. Стопроцентных моментов не было, были подходы, которые мы могли использовать более эффективно. Во втором тайме пропустили контратаку, в которой «Сибирь» нас простила. В итоге удалось забить победный гол благодаря характеру команды, высочайшей самоотдаче игроков. Очень рад, что сыграли на ноль – в предыдущих играх мы пропускали по голу, - приводит слова Аленичева пресс-служба красноярского клуба.
После этой игры подопечные Дмитрия Аленичева набрали шесть очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре 26 июля «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».
Матч
Голы
Гарбуз 74 (0:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)
Предупреждения:
Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция