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Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроков

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.

– Тяжелейшая игра, я считаю. Матч проходил в трудных условиях – душно, много крошки на поле. В первом тайме, на мой взгляд, мы владели преимуществом. Стопроцентных моментов не было, были подходы, которые мы могли использовать более эффективно. Во втором тайме пропустили контратаку, в которой «Сибирь» нас простила. В итоге удалось забить победный гол благодаря характеру команды, высочайшей самоотдаче игроков. Очень рад, что сыграли на ноль – в предыдущих играх мы пропускали по голу, - приводит слова Аленичева пресс-служба красноярского клуба.

После этой игры подопечные Дмитрия Аленичева набрали шесть очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре 26 июля «Енисей» на своем поле примет «Оренбург».

Матч

Сибирь - Енисей - 0:1 (0:0)

Голы

Гарбуз 74 (0:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Цховребов, Чеботару (Беляев, 46), Рухаиа (Дудолев, 46), Дегтярёв, Макаренко, Житнев, Азаров

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Стеклов (Руднев, 70), Иванов, Фатуллаев, Камеш, Козлов (Кутьин, 88), Комков (Сердеров, 57)

Предупреждения:

Рухаиа, 37; Цховребов, 76 - Камеш, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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